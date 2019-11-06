Son Dakika Haberleri: Beşiktaş 3 eksikle Portekiz deplasmanında!
Son Dakika Spor Beşiktaş 3 eksikle Portekiz deplasmanında!

Beşiktaş 3 eksikle Portekiz deplasmanında!

8 saat önce

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Beşiktaş 3 eksikle Portekiz deplasmanında!, System.String[]

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.


Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.


Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor.


İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.


N'koudou, Douglas ve Dorukhan sakat


Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları bulunuyor. Georges-Kevin N'Koudou ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.


Bu üç oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Litvanya, Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gitmedi!
Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçı paylaştı! Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı! Cenk Tosun'dan Galatasaray yorumu: İnşallah Galatasaray başarılı olur!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş 3 eksikle Portekiz deplasmanında!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]