Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı
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Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı

9 dakika önce

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'ndan 3 oyuncu kiralık olarak transfer oldu.

Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı, System.String[]
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'ndan 3 oyuncu kiralık olarak transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Doğukan Keser'in Beykoz Belediyespor'a Şevket Yağmuroğlu'nun Antalyaspor'a, Doğukan Karatay'ın ise Göztepe'ye birer sezonluğuna kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, "Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu ve Doğukan Karatay'a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş Mogaz, Karatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:12 Kaynak: AA
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