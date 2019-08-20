Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı
9 dakika önce
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'ndan 3 oyuncu kiralık olarak transfer oldu.
Beşiktaş Mogaz Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:12 Kaynak: AA
Erkek Hentbol Takımı'ndan 3 oyuncu kiralık olarak transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Doğukan Keser'in Beykoz
Belediyespor'a Şevket Yağmuroğlu'nun Antalyaspor
'a, Doğukan Karatay
'ın ise Göztepe'ye birer sezonluğuna kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, "Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu ve Doğukan Karatay'a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.
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