Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı
56 dakika önce
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Doğukan Keser'in Beykoz Belediyespor'a Şevket Yağmuroğlu'nun Antalyaspor'a, Doğukan Karatay'ın ise Göztepe'ye birer sezonluğuna kiralandığı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Doğukan Keser'in Beykoz
Belediyespor'a Şevket Yağmuroğlu'nun Antalyaspor
'a, Doğukan Karatay
'ın ise Göztepe'ye birer sezonluğuna kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, "Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu ve Doğukan Karatay'a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:09
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