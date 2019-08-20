Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı
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Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı

56 dakika önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Doğukan Keser'in Beykoz Belediyespor'a Şevket Yağmuroğlu'nun Antalyaspor'a, Doğukan Karatay'ın ise Göztepe'ye birer sezonluğuna kiralandığı bildirildi.

Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı, System.String[]
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Doğukan Keser'in Beykoz Belediyespor'a Şevket Yağmuroğlu'nun Antalyaspor'a, Doğukan Karatay'ın ise Göztepe'ye birer sezonluğuna kiralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu ve Doğukan Karatay'a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.
Antalyaspor, Karatay, Beykoz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:09 
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