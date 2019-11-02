Son Dakika Haberleri: Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi
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Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 maç sonra kalesinde gol gördü.

Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 maç sonra kalesinde gol gördü.


Antalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby'nin golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, 3 maç sonra kalesinde gol gördü. İç sahada 2-0 kazanılan Alanyaspor galibiyetinin ardından Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinden de 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 3 maçta kalesini gole kapatan Abdullah Avcı'nın ekibi, Antalyaspor karşısında mücadelenin 51. dakikasında Mukairu'nun golüne engel olamadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kara Kartal, puanını da 15'e çıkardı. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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