Beşiktaş 4 Futbolcuyu Bedava Göndermeyecek

Tolgay Arslan için durumlar her an değişebilirAli DANAŞ - İSTANBUL/ DHASpor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 7'nci sırada tamamlayan Beşiktaş , dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında çok önemli bir karar alarak 4 gün boyunca yaşanan tüm tartışmalara noktayı koydu.Teknik direktör Şenol Güneş 'e sözleşme uzatma teklifinin netleşmesinin ardından devre arası ve yeni sezon için de geniş kapsamlı bir planlama yapılması kararını alan yönetim, gönderilecek futbolcuları da tartıştı. İlk etapta Tolga Zengin Gökhan Töre , Vagner Love ve Cyle Larin ile kesin olarak yolları ayırmayı düşünen yönetim, futbolcuların hemen bedelsiz olarak gönderileceği algısının oluşmasını da istemiyor. Adı geçen futbolcuların menajerlerine takım bulmaları için talimat veren transfer komitesi, bu oyunculardan maksimum oranda para kazanarak yolları ayıracak. Hiç bir takımın ve menajerin 'Beşiktaş bu futbolcuları bedava gönderecek' şeklinde bir yanılgıya düşmesini istemeyen başkan Fikret Orman ve transfer komitesi, öncelik bonservis, olmaz ise takas seçeneği yolunu izleyecek.Bilindiği gibi Gökhan Töre'nin adı Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Biliç'in çalıştırdığı El İttihad ile anılırken, Vagner Love'ın adı Brezilya takımlarıyla anılıyor. Tolga Zengin ve Cyle Larin ise Anadolu kulüpleri tarafından bonservisi ve kiralık durumu sorulan iki oyuncu.TOLGAY ARSLAN İÇİN DURUMLAR HER AN DEĞİŞEBİLİRTolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin ile beraber kesin olarak satılacaklar listesinde adı geçen Tolgay Arslan için de durumların her an tersine dönme ihtimali belirmiş durumda.Süresiz kadro dışı olan Tolgay'ın takasta kullanılacak bir oyuncu olmadığı ve yüksek bir bonservis bedeli ödenirse satılması gerektiği net bir şekilde konuşuluyor. Aksi durumda 3.5 sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcunun affedilerek takıma tekrar kazandırılması da gündeme girmiş vaziyette. Atiba'nın yaşlı, Oğuzhan'ın formsuz ve Medel'in de joker olarak kullanıldığı düşünüldüğünde sadece Dorukhan'ın yerinin garanti olduğu orta sahada Tolgay'ın affedilerek değerlendirilmesi görüşü yönetimde konuşulan konular arasında. Ancak bunun için tek şart; önce Tolgay'ın özür dilemesi ve teknik direktör Şenol Güneş'in de Tolgay Arslan'ı affetmesi şartı.