Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika

Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı

12.11.2020 21:09
Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, 3 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını, ülkelerinin milli takımında yer alan iki futbolcusunda da pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 3 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını, ülkelerinin milli takımında yer alan iki futbolcusunda da pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve görevli idari personele uygulanan Kovid-19 test sonuçları sonunda biri kadro dışı bırakılan olmak üzere üç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Kovid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcuların; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de 3 oyuncusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika Spor


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