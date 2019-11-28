Son Dakika Haberleri: Beşiktaş 570 bin Euro kazandı
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Beşiktaş 570 bin Euro kazandı

5 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçına çıkan ve Slovan Bratislava'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk puanını kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle kasasına 570 bin Euro koydu ve bu sezon Avrupa'da ilk kez para kazandı.

Beşiktaş 570 bin Euro kazandı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçına çıkan ve Slovan Bratislava'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk puanını kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle kasasına 570 bin Euro koydu ve bu sezon Avrupa'da ilk kez para kazandı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında taraftarı önünde Slovan Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını kazandı. İlk 4 maçında 0 çeken ve grupta son sırayı alarak üst tura çıkma şansını 4 maç sonunda kaybeden siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava'yı mağlup ederek grup karşılaşmalarında ilk kez para kazandı. Gruplara katılım ücreti olarak daha önce 2 milyon 920 bin Euro kazanan siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava karşısında elde ettiği 3 puanla kasasına da 570 bin Euro koymuş oldu. Siyah-beyazlılar bu sezon UEFA'dan toplamda 3 milyon 490 bin Euro kazanmış oldu.

(İHA)

Bratislava, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
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