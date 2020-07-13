Beşiktaş 6 eksikle Malatya deplasmanında! Kazanırlarsa iddaa oranı... - Son Dakika

Beşiktaş 6 eksikle Malatya deplasmanında! Kazanırlarsa iddaa oranı...

Bu bir ilandırYENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞKemal Özdeş sonrası Hikmet Karaman da mı çare olamayacaktı derken son 4 maçta 7 puan toplayıp ligde kalmak için umutlanan Yeni Malatyaspor'da, tecrübeli savunma oyuncusu Sakıb Aytaç dışında eksik bulunmuyor.

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YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ


Kemal Özdeş sonrası Hikmet Karaman da mı çare olamayacaktı derken son 4 maçta 7 puan toplayıp ligde kalmak için umutlanan Yeni Malatyaspor'da, tecrübeli savunma oyuncusu Sakıb Aytaç dışında eksik bulunmuyor.


Karaman geri dörtlüyü ve kadro alternatiflerini oturttu...


Kaleci Fabien Farnolle'ün önünde Arturo Mina ile Teenage Hadebe ikilisi var. Sağ bekte Issam Chebake, sol bekte Karim Hafez oynuyor. En ileride de Umut Bulut sabit, hücum ağırlıklı oyun planı düşünüldüğünde Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın yanına Mitchell Donald geliyor.


Savunma ön planda olduğunda Donald orta alana daha yakın oynarken, yanlarına Robin Yalçın ve Murat Yıldırım gibi defansif yönleri kuvvetli isimler geliyor.


Beşiktaş ise son olarak Kasımpaşa'yı geriden gelip devirmesini bildi ve son 4 maçın 3'ünü kazanarak "İlk 4" içinde kalmayı başardı.


Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puansız geçtiği 32. haftada, Yeni Malatyaspor engelini de kayıpsız atlatırlarsa; son 2 haftada üçüncülük için Sivasspor ile soluk soluğa bir rekabet içinde olacaklar.


Malatya kafilesinde herhangi bir sakatlık açıklaması yapılmayan Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir yer almadı.


%26'lık kesim önemli eksiklerine rağmen siyah-beyazlı ekibin galibiyetine güveniyor...


Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, kariyerlerine nasıl devam edecek?




Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:50 

Son Dakika Spor Beşiktaş 6 eksikle Malatya deplasmanında! Kazanırlarsa iddaa oranı... - Son Dakika Spor
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