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Beşiktaş: 74-72

53 dakika önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde, Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 74-72 mağlup etti.

Beşiktaş: 74-72, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde, Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 74-72 mağlup etti. Bu sonuçla bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez mağlubiyetle tanıştı.

Ahmet Cömert Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, Galatasaray karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve ilk çeyreği 18-14 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan konuk takım soyunma odasına 36-31 önde girdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Beşiktaş, final periyoduna 56-51 üstün gitti  Son periyotta toparlanan ev sahibi Galatasaray, mücadelenin son 4 dakikasında skoru eşitledi: 64-64. Sarı-kırmızılılar son dakikaları çekişmeli geçen müsabakayı son hücumda Bulut Kodal'ın bulduğu basketle 74-72 kazanmayı başardı.


Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:21 Kaynak: DHA
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