Son Dakika Haberleri: Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi
Son Dakika Güncel Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi - Son Dakika

Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında Umut Nayir'in uzatmalarda attığı golle 3-2 galip gelen Beşiktaş, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 1 sıra daha atlayarak Sivasspor'un ardından 2. sıraya yerleşti.

Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında Umut Nayir'in uzatmalarda attığı golle 3-2 galip gelen Beşiktaş, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 1 sıra daha atlayarak Sivasspor'un ardından 2. sıraya yerleşti. Bu sonuçla Beşiktaş, 8 haftada tam 14 sıra yükselmiş oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş fırtınası esiyor. Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı Umut Nayir'in 90+5'te attığı golle 3-2 yenerek puanını 27 yapan siyah-beyazlılar, zirve yarışında önemli bir engeli geride bırakırken, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada bir sıra daha yükselerek 2. sıraya kuruldu. Haftaya Başakşehir'in 1 puan gerisinde giren ve turuncu-lacivertli takımın Denizlispor deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından rakibini geçen siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında hata yapmadı.

14 SIRA YÜKSELDİ

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 6 maç sonunda topladığı 5 puanla küme düşme hattı olan 16. sırada yer alan Beşiktaş, ardından yakaladığı önemli çıkışla toparlandı ve basamakları tırmanmaya başladı. Ligde çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek hanesine 22 puan yazdıran Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 8 haftada topladığı puanlarla 14 basamak birden yükselerek düşme hattından çıkıp 2. sıraya kuruldu.

(İHA)

Başakşehir, Kasımpaşa, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı
Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 03:40:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]