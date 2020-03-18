Beşiktaş, 81 ilde 81 okula futbol topu verecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, 81 ilde 81 okula futbol topu verecek - Son Dakika Spor

Beşiktaş, 81 ilde 81 okula futbol topu verecek

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula futbol topu göndererek destek olacak.

Beşiktaş, 81 ilde 81 okula futbol topu verecek, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula futbol topu göndererek destek olacak.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına birçok belediye ve kesimden destek mesajları gelirken, Beşiktaş Kulübü de konuya duyarsız kalmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste futbol maçı olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula futbol topu bizden" yazarak destek olacaklarını açıkladı. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ziya Selçuk, Twitter, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:22 Kaynak: İHA

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