Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, 9 Aylık Dönemde 206,4 Milyon Lira Zarar Açıkladı

Beşiktaş, 9 Aylık Dönemde 206,4 Milyon Lira Zarar Açıkladı

1 saat önce

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 206,4 milyon lira zarar etti.

Beşiktaş, 9 Aylık Dönemde 206,4 Milyon Lira Zarar Açıkladı, System.String[]
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 Haziran 2018- 28 Şubat 2019 döneminde 206,4 milyon lira zarar etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirket 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 206 milyon 359 bin 830 lira zarar etti.

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 44 milyon 236 bin 132 lira kar etmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1.06.2018-28.02.2019 dönemi hasılatımız 526 milyon 526 bin 155 TL olarak gerçekleşmiştir.
Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 azalırken, satışların maliyeti yüzde 10
düzeyinde artmıştır. Esas faaliyet gelir/ gider içerisindeki 31 milyon 622 bin 42 TL tutarındaki
negatif kur etkisi ile 51 milyon 24 bin 323 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri
ise 148 milyon 650 bin 713 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 206 milyon 359 bin 830 TL net dönem zararı
gerçekleşmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:22 Kaynak: AA
28 Şubat, Beşiktaş Futbol Yatırımları, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu! Firma Seferlerine Devam Edecek Galatasaray, 8 Ayda 81 Milyon Lira Kar Etti! Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 22:31:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, 9 Aylık Dönemde 206,4 Milyon Lira Zarar Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]