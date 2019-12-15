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Beşiktaş'a 4 teklif! Biri gelecek...
6 saat önce
Menajerlerin yaptığı teklifi değerlendirmeye karar veren Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği cevap bekleniyor.
Menajerlerin yaptığı teklifi değerlendirmeye karar veren Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği cevap bekleniyor. 4 yıldızdan en az birinin geri dönebileceği öne sürüldü.
Lyon'dan ayrılmak isteyen siyah beyazlıların eski futbolcusu Brezilyalı stoper Marcelo'yu özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi. (Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:51
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