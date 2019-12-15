Beşiktaş'a 4 teklif! Biri gelecek... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'a 4 teklif! Biri gelecek... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'a 4 teklif! Biri gelecek...

6 saat önce

Menajerlerin yaptığı teklifi değerlendirmeye karar veren Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği cevap bekleniyor.

Beşiktaş'a 4 teklif! Biri gelecek..., System.String[]

Menajerlerin yaptığı teklifi değerlendirmeye karar veren Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği cevap bekleniyor. 4 yıldızdan en az birinin geri dönebileceği öne sürüldü.


Lyon'dan ayrılmak isteyen siyah beyazlıların eski futbolcusu Brezilyalı stoper Marcelo'yu özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi. (Takvim)


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İş kazası mağduru işçi, tazminatını SGK'ya gösterilen rakam üzerinden değil gerçekte ödenen ücret üzerinden alacak
Süper Lig'de Gökhan Gönül sürprizi! Teklif yapıldı Vodafone Park'ta çatı skandalı Vodafone Park'ta büyük skandal!

Son Dakika Haberleri
18:08 Çeyrek final için kıyasıya mücadele ettiler - Son Dakika Spor
18:02 İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor
18:02 Osmanlıspor galibiyeti unuttu - Son Dakika Spor
18:02 Amatör maçta 9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı - Son Dakika Spor
17:45 TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4 - Son Dakika Spor
17:34 Çin'den skandal karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar - Son Dakika Spor
17:10 F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:21:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'a 4 teklif! Biri gelecek... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]