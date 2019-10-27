Beşiktaş'a 8 milyon Euro'luk doping

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, ilk icraat olarak futbolcuların birikmiş alacaklarını ödedi. Toplam 8 milyon Euro'yu oyuncuların banka hesaplarına yatıran yönetim, UEFA organizasyonlarına katılmak için gerekli olan 'borçsuzluk' yazılarını büyük ölçüde tamamladı. Başkan Çebi'nin bu hamlesi Galatasaray derbisi öncesi futbolcuların moralini bir hayli yükseltti.



Galatasaray'ın son oynadığı iki maçı değerlendiren teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, 'pozisyona girme yönünden sıkıntı yok ama bitiricilikte sorun var' teşhisi koydu. 3-2 kazanılan Demir Grup Sivasspor ve 1-0 kaybedilen Real Madrid karşılaşmalarında çok sayıda gol pozisyonu üretilmesine rağmen bunların büyük çoğunluğunun kaçtığını göz önüne alan teknik heyet, Beşiktaş derbisine yönelik antrenmanlarda bu konu üzerinde durdu. Derbi hazırlıkları sırasında özellikle forvet oyuncusu Florin Andone'ye ekstra orta-şut çalışması yaptırıldı.



"Kulübün genel durumunu inceliyoruz"



Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, yeni yönetim olarak kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili kamuoyunu kısa sürede bilgilendireceklerini söyledi. Kulübün genel durumunu mercek altına aldıklarını belirten Urgancılar, şöyle konuştu: "Bu doğrultuda bir denetim firmasıyla uzun soluklu çalışma başlattık. Tahmin ediyorum 2019 yılı bitmeden tüm kamuoyunu, borcuyla, davalarıyla, seçim öncesi birdenbire yapılan anlaşmalarıyla, nasıl bir Beşiktaş devraldığımız konusunda bilgilendirmiş olacağız. Maalesef, kulüpte ve ortak olduğu tüm şirketlerde birçok sözleşme tek imza ile yürürlüğe alınmış. Biz bu duruma son vereceğiz. Yönetim olarak, gerek futbolcularımızın beklentileri gerekse UEFA şartnamelerinin getirdiği yükümlülükler çerçevesinde maddi anlamda elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şimdi sözü teknik ekibimize ve futbolcularımıza bırakma zamanı."



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