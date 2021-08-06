- Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama

Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Beşiktaş kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kulüp otobüsü ile havalimanından ayrılarak otele gitti.

ADANA - Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık maçı için kente gelen Beşiktaş kafilesini yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Polis, yoğunluk güvenlik önlemi aldı.

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