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10 dakikada 3 gol yediler! Beşiktaş'a Antalya'da soğuk duş - Son Dakika

10 dakikada 3 gol yediler! Beşiktaş'a Antalya'da soğuk duş

Son Güncelleme: 05.11.2023 20:35

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, ikinci yarının başında 10 dakikada 3 gol yiyerek 3-1 geriye düştü.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ikinci yarının hemen başında 10 dakikada 3 gol yiyerek maçta 3-1 geriye düştü.

SARIC İKİNCİ YARININ HEMEN BAŞINDA ATTI

46'da sağ kanatta Sagiv Yehezkel'in pasında ceza yayı üstünde kaleyi karşıdan gören Saric, köşeye sert vurdu. Ersin Destanoğlu bu şuta engel olamadı.

Beşiktaş'a Antalya'da soğuk duş! 10 dakikada 3 gol yediler

YEHEZKEL ÖNE GAÇİRDİ

50'de savunma arkasına iyi sarkan Sagiv Yehezkel kaleden açılan Ersin Destanoğlu'nu geçerek yaklaşık 25 metreden topu boş kaleye ağlara yolladı.

Beşiktaş'a Antalya'da soğuk duş! 10 dakikada 3 gol yediler

BİR KEZ DAHA YEHEZKEL

57'de sağ kanatta Bünyamin'in ortasında topu alan Yehezkel, Rosier'den sıyrılıp uzak köşeye vurdu. Direğin içine çarpan top ağlara gitti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol 10 dakikada 3 gol yediler! Beşiktaş'a Antalya'da soğuk duş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 dakikada 3 gol yediler! Beşiktaş'a Antalya'da soğuk duş - Son Dakika
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