Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha
1 saat önce
Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:29 Kaynak: İHA
, Loris Karius
'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Alman kalecinin tedavisine başlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlı ekipten Karius'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol
Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius'un yapılan fizik muayene ve Almanya
'da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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