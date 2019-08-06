Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha
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Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha

2 saat önce

Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha, System.String[]
Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Alman kalecinin tedavisine başlandığı belirtildi. Siyah-beyazlı ekipten Karius'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius'un yapılan fizik muayene ve Almanya'da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Loris Karius, Beşiktaş, Almanya, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
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