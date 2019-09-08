Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi!
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Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi!

1 saat önce

34 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A ekibi Udinese'yle oynanan hazırlık mücadelesinde sağ ayağından yaşadığı sorun sebebiyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalmıştı.

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34 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A ekibi Udinese'yle oynanan hazırlık mücadelesinde sağ ayağından yaşadığı sorun sebebiyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalmıştı.


Uzun süredir tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, bireysel çalışmalarını da sürdürüyor.


Milli maçlar sebebiyle Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı da iyi bir şekilde değerlendiren yıldız futbolcunun ayağındaki sorunu büyük ölçüde atlattığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun salı gününden itibaren yapılacak takım çalışmalarında yer alması bekleniyor. Ligde 4. haftada Gazişehir'le oynanacak maçta riske edilmemesi beklenen Burak'ın, 5. haftadaki Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.


Atiba da dönüyor...


Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu da Atiba Hutchinson'dı... Sorunu sebebiyle Kara Kartal'ın bu sezon lig karşılaşmalarında görev yapamayan 36 yaşındaki ön libero da yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.


Başarılı futbolcunun, bu hafta içerisinde yapılacak takım çalışmalarında yer alıp idman açığını kapatmasının ardından Gazişehir'le oynanacak Süper Lig karşılaşmasında görev alması bekleniyor.

İtalya Serie A, Udinese, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:00 
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