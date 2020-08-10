Beşiktaş'a büyük yardım: 80 milyon TL - Son Dakika

Beşiktaş'a büyük yardım: 80 milyon TL

Beşiktaş Kulübü'nün 12 Haziran'da başlattığı 'Bırakmam Seni' yardım kampanyasının canlı yayını dün akşam gerçekleşti.

Beşiktaş'a büyük yardım: 80 milyon TL, System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nün 12 Haziran'da başlattığı 'Bırakmam Seni' yardım kampanyasının canlı yayını dün akşam gerçekleşti. Rahmi Koç'un 10 milyon TL, Çebi Ailesi'nin de toplamda 7,5 milyon TL bağış yaptığı gecede siyah-beyazlılara toplamda 80 milyon TL bağış yapıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' yardım kampanyasında kulübe önemli bir meblağ gelir sağlandı. Bu gelirin en önemli ayrıntısı ise, yapılan anlaşmayla birlikte paranın Bankalar Birliği'ne gitmeyecek olması. Saat 22.00'de başlayan canlı yayını Yılmaz Erdoğan sunarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Zafer Algöz, Hakan Altun, Hülya Avşar, Barış Murat Yağcı, Ömür Gedik gibi birçok ünlü isim telefon başında bağışçılarla konuştu. Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi arasında geçen konuşma ise oldukça enteresandı. Daha önce Bolu'da, Beşiktaş'a 2 dönüm arazi bağışlayan Ali Aramış isimli bir vatandaş aradı ve 100 bin TL daha destek olacağını söyledi. Bu konuyu ileten Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Başkanım Ali Aramış isimli bir vatandaş daha önce arsa bağışlamış, şimdi de 100 bin TL veriyor. Arsa bağışını da kabul ediyor muyuz" dedi, Ahmet Nur Çebi de Yalçın'a "Bırakma, ne varsa kabul" dedi. İş adamı Rahmi Koç'un 10 milyon TL bağış yaptığını açıklayan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyelerinin 5 milyon TL, kendisinin de 5 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Bu bağışlarla başlayan geceye Çebi Ailesi yaptığı yardımlarla damga vurdu. Ahmet Nur Çebi'nin 5 milyon TL yardımda bulunmasının ardından başkanın kardeşi Tayfun Çebi telefona bağlandı ve 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu ifade etti.

Berna Çebi'den kadın futbol takımına destek

Beşiktaş'ın eski yöneticileri de elini taşın altına koydu. Nevzat Demir, Hüseyin Yücel, Vardar Ailesi, Cemil Kazancı, Candaş Tolga Işık, Şafak Mahmutyazıcıoğlu gibi birçok eski yönetici, kulübe önemli meblağlarda bağış yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi de telefonla bağlandı ve kadın futbol takımına önemli bir jest yaparak 500 bin TL bağış yaptı. Bu bağışla birlikte Çebi Ailesi'nin toplam bağışı 7,5 milyon TL'ye ulaştı. Gecede 80 milyon TL gibi bir rakam toplanırken, 165 bin de SMS atıldı. Yapılacak olan çekilişle birlikte, Beşiktaş'a destek olanlar, 2 daire, 4 araba, yurt içi tatil gibi birçok hediyeden birini kazanma şansına sahip olacak. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 10:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'a büyük yardım: 80 milyon TL - Son Dakika Spor

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