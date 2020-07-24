Beşiktaş'a Daniel Keita-Ruel'i yazdılar

Burak Yılmaz'ı kaybetmek üzere olan Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Alman Kicker dergisi ise Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Daniel Keita-Ruel'i istediğini yazdı.

30 yaşındaki forvet oyuncusu son olarak Greuther Fürth'te forma giymişti. (Takvim)

DANIEL KEITA-RUEL KİMDİR?

Futbol hayatının şu ana kadarki kısmını Almanya'nın alt lig takımlarında geçiren 30 yaşındaki golcü oyuncu, iki sezondur formasını giydiği Fürth ile çıktığı 61 maçta 19 kez fileleri havalandırabildi. Fanatik'in haberine göre Keita-Ruel'in güncel piyasa değeri ise yalnızca 550 bin euro olarak gösteriliyor.