Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Son Dakika Spor

Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ı, Erzincan'da taraftarlar meşalelerle karşıladı.

Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ı, Erzincan'da taraftarlar meşalelerle karşıladı.


İstanbul'dan özel uçakla Erzincan'a gelen siyah-beyazlı kafileyi, siyah-beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Havalimanında toplanan Beşiktaş taraftarları meşaleler eşliğinde futbolculara tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren futbolcular daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.


Erzincan'a gelen Beşiktaş'ın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:


Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.


Öte yandan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda yarın saat 13.00'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. - ERZİNCAN

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol!
Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu! Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali!

Son Dakika Haberleri
00:02 Maçın ardından - Son Dakika Spor
00:01 Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan: "Muslera bize küfür etti" - Son Dakika Spor
00:01 Tuzlaspor'da Gürses Kılıç'tan olay açıklamalar! "Galatasaray'ın intikamı..." - Son Dakika Spor
23:57 Abdurrahim Albayrak: "Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan olmuş" - Son Dakika Spor
23:53 Fatih Terim: "Sonuç almak isteyen bir Galatasaray vardı" - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor
23:37 Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]