Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi N'Koudou ve Ruiz müjdesi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi N'Koudou ve Ruiz müjdesi! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi N'Koudou ve Ruiz müjdesi!

6 saat önce

İsmail ER | Ligde yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Kevin-Georges N'Koudou'dan iyi haber geldi.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi N'Koudou ve Ruiz müjdesi!, System.String[]

İsmail ER | Ligde yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Kevin-Georges N'Koudou'dan iyi haber geldi. Sağ arka adalesindeki problem nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen Ruiz, oynayabilecek duruma geldi.


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın İspanyol stoperi riske etmemek için bu hafta da dinlendirip gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde oynatmayı planladığı belirtildi. Yine sakatlığı nedeniyle Wolverhampton deplasmanında oynamayan N'Koudou da derbi maça yetişecek.


Öte yandan siyah beyazlı takımın dünkü antrenmanında, Wolverhampton maçında forma giyen futbolcular katılmazken, diğer oyuncular çift kale maç ve şut çalışması yaptı.


Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılacak!
Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün

Son Dakika Haberleri
14:48 Fenerbahçe tek eksikle Sivas yolunda - Son Dakika Spor
14:48 Konyaspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya talip - Son Dakika Spor
14:44 Isparta 32 Spor'da görev değişiklikleri - Son Dakika Spor
14:43 Kars 36 Spor'un Trabzon yolculuğu başladı - Son Dakika Spor
14:37 Isparta Spor Lisesi gol yemeden şampiyon oldu - Son Dakika Spor
13:33 Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik - Son Dakika Spor
12:43 Aykut Kocaman, Taylan Antalyalı'ya kancayı taktı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 14:51:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi N'Koudou ve Ruiz müjdesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]