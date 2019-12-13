Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Ruiz müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Ruiz müjdesi - Son Dakika Spor

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Ruiz müjdesi

6 saat önce

Büyük umutlarla Villarreal'den transfer edilen ancak üst üste şanssız sakatlıklar yaşayan Victor Ruiz, bu kez beklenenden hızlı takıma dönecek.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Ruiz müjdesi, System.String[]

Büyük umutlarla Villarreal'den transfer edilen ancak üst üste şanssız sakatlıklar yaşayan Victor Ruiz, bu kez beklenenden hızlı takıma dönecek. Sağ arka adalesindeki problem nedeniyle ligde 2 maçtır formasından uzak kalan Ruiz, Fenerbahçe derbisinde forma giymeye hazırlanıyor. Tedavisi pozitif ilerleyen başarılı stoper, ağrıları azalmasına rağmen Yeni Malatya maçında riske edilmeyecek.


Ruiz, yüzde yüz hazır olarak Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, derbiyle beraber ideal stoper ikilisi Vido-Ruiz'e kavuşacak. Ruiz, sakatlıklar nedeniyle ligde toplam 6 maçı kaçırdı. (Fanatik)


Villarreal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:20 
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