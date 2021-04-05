Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor - Son Dakika

Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor

05.04.2021 15:39
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor, System.String[]

Kasımpaşa'nın dün akşam Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta gol atan Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düştü. Kasımpaşa Kulübü'nden, "Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalmıştır" denildi. Teknik Direktör Şenol Can'la atışan ve ardından Kasımpaşa CEO'su Serkan Rençber'le kavga boyutunda gerilim yaşayan Aytaç, soyunma odasına gitti. O esnada hakaretleşmeler de oldu. Aytaç'tan özür gelmezse, yolların ayrılma ihtimali var.

Ligin köklü ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş zaferine sevinmeye çalışırken Aytaç Kara krizini yaşıyor. Dün akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta 19'uncu dakikada nefis bir gol atan Aytaç, 66'ıncı dakikada yerini Bistrovic'in yerine bıraktı. Bu duruma çok öfkelenen Kara, Teknik Direktör Şenol Can'a karşı el-kol hareketleriyle sitem etti. Sonrasında ikili arasında tartışmanın harareti yükseldi, Aytaç'ı arkadaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Serkan Rençber de Aytaç'ı uyardı.

RENÇBER'LE ATIŞMA

Aytaç doğrudan soyunma odasına gitmesinin ardından bir süre sonra geri geldi. Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Rençber ile bir atışmaya girdi. Oldukça sinirlenen Aytaç, Rençber'in üzerine doğru yürüdü ve arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Rençber de Aytaç'ın bu tutumlarına karşı tepkisiz kalamadı. Kavga zor önlendi. Ve bu sebeplerle bugün Aytaç'ın, "Disiplinsiz davranışları" nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklandı.

"SARI KARTI VARDI"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, "Aytaç'ın sarı kartı vardı. Ondan sonra bir pozisyona daha girdi. Hakem de takdir hakkını sarıdan kullanmadı. Riske girmemek için oyundan aldım" diye konuştu. Maçta şık bir gol atan ve oyunda ağırlığını hissettiren Aytaç, iyi performansı esnasında kesilmesine çok sinirlendi.

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR"

Kasımpaşa Kulübü'ne yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre; Aytaç'ın üstlerine doğru gösterdiği bu tutumun affedilemeyeceği aktarıldı. Ayrıca Aytaç'tan özür gelmez, tepkisini sürdürmeye de devam ederse sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilecek.

Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor

serkan reçber, Aytaç Kara, Şenol Can, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor - Son Dakika Spor


Son Dakika

Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange         
15:18
MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi         
14:52
Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü         
14:30
Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var         
14:13
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi         
14:06
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış         
12:51
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 15:48:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei