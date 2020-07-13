Beşiktaş'a golcünün kralı geliyor! Erol Bulut gidince...

Beşiktaş golcünün kralını alıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda tüm planlamasını yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğu üzerine yapan Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda çalışmalara başlamıştı. Başta kale olmak üzere birçok bölgede yeni takviyeler için görüşmelerde bulunan Beşiktaş Yönetimi, ilk olarak Aytemiz Alanyaspor'la sezon sonu kontratı bitecek olan Fabrice N'Sakala'yla söz kesti. Tecrübeli sol bekle her konuda anlaşan Kara Kartal, gözünü aynı takımdan bu kez Papiss Cisse'ye dikti. Yapılan görüşmelerde yönetimin, bu sezon 22 gol atarak krallık yarışında zirvede bulunan Senegalli golcüye 1 milyon Euro'su garanti ücret olmak üzere bonuslarla 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.



Yıldız futbolcuyla imzaya oldukça yakın olan Beşiktaş'ın, 35 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz Mart ayından beri transfer hedefleri arasında tuttuğu ortaya çıktı. Sezon sonunda kontratı sona ereceği için menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen tecrübeli futbolcu için yönetimin, ilk olarak aynı takımda başarılı olduktan sonra alınan ancak kulüpte beklenen etkiyi yaratamayan Vagner Love örneği sebebiyle temkinli baktığı kaydedildi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı eski oyuncusundan memnun olduğunu belirtmesi üzerine temasların başladığı ifade edildi. Tarafların, yakın zaman içerisinde transferi duyurabileceği konuşuluyor.



Ailesi için Alanya'yı reddetti



Beşiktaş'la temasların başlaması sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da radarına giren başarılı oyuncunun bundan dolayı Alanyaspor'un yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Başarılı oyuncunun Alanya Yönetimi'ne, "4 yıldır ailemden uzakta yaşıyorum. Oğlum bu sene okula başlayacak. Uluslararası okullar; Antalya, İzmir ve İstanbul'da var. Tercihim İstanbul. Çin'e geri dönmemi istiyorlar. Katar'dan 3-4 milyon Euro'luk teklifler var. Ancak çok iyi durumdayım ve burada kalmak istiyorum" dediği kaydedildi. (Fanatik)



