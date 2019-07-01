Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp
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Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp

1 saat önce

Beşiktaş, Japonya'nın Kochi kulübüyle kardeş kulüp oldu.

Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp, System.String[]
Beşiktaş, Japonya'nın Kochi kulübüyle kardeş kulüp oldu. Siyah-beyazlılar, altyapı konusunda Kochi'yle ortaklığa gidecek.

Beşiktaş, Japonya'nın Kochi kulübüyle işbirliği anlaşmasına gitti. Siyah-beyazlılar, Japon kulübüyle ağustos ayında imzaları atacak. Şu anda Japonya'da bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, kulüp yetkilileriyle görüşerek, özellikle altyapı konusunda Japon kulübüyle işbirliğine gidilmesinin detaylarını görüştü. Siyah-beyazlıların Uzak Doğu ve özellikle de Japonya'daki bilinirliğini artırmak amacıyla yapılan görüşme sonrasında Beşiktaş, Japonya'da futbol okulu açacak ve bu kulüple de işbirliği daha da geniş çevreye yayılarak devam edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
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