Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp
1 saat önce
Beşiktaş, Japonya'nın Kochi kulübüyle kardeş kulüp oldu.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
, Japonya
'nın Kochi kulübüyle kardeş kulüp oldu. Siyah-beyazlılar, altyapı konusunda Kochi'yle ortaklığa gidecek.
Beşiktaş, Japonya'nın Kochi kulübüyle işbirliği anlaşmasına gitti. Siyah-beyazlılar, Japon kulübüyle ağustos ayında imzaları atacak. Şu anda Japonya'da bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel
, kulüp yetkilileriyle görüşerek, özellikle altyapı konusunda Japon kulübüyle işbirliğine gidilmesinin detaylarını görüştü. Siyah-beyazlıların Uzak Doğu
ve özellikle de Japonya'daki bilinirliğini artırmak amacıyla yapılan görüşme sonrasında Beşiktaş, Japonya'da futbol okulu açacak ve bu kulüple de işbirliği daha da geniş çevreye yayılarak devam edecek. - İSTANBUL
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