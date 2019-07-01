Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp

1 saat önce

Beşiktaş, Japonya'nın Kochi kulübüyle kardeş kulüp oldu.

Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp, System.String[]
Beşiktaş, Japonya'nın Kochi kulübüyle kardeş kulüp oldu. Siyah-beyazlılar, altyapı konusunda Kochi'yle ortaklığa gidecek. Beşiktaş, Japonya'nın Kochi kulübüyle işbirliği anlaşmasına gitti. Siyah-beyazlılar, Japon kulübüyle ağustos ayında imzaları atacak. Şu anda Japonya'da bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, kulüp yetkilileriyle görüşerek, özellikle altyapı konusunda Japon kulübüyle işbirliğine gidilmesinin detaylarını görüştü. Siyah-beyazlıların Uzak Doğu ve özellikle de Japonya'daki bilinirliğini artırmak amacıyla yapılan görüşme sonrasında Beşiktaş, Japonya'da futbol okulu açacak ve bu kulüple de işbirliği daha da geniş çevreye yayılarak devam edecek.
(Bozhan Memiş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:35 Kaynak: İHA
beşiktaş, japonya, ağustos, japon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Visca planı! 3 oyuncu artı 3 milyon euro Japonya İmparatorluk Sarayı'nda samimi sohbet! Fotoğraftaki ayrıntı gözlerden kaçmadı Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı (1) Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:38:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]