Beşiktaş'a Japonya'dan Kardeş Kulüp Geliyor
1 saat önce
Beşiktaş Sompo Japan, Japonya'dan kardeş kulüp buldu.
Beşiktaş
Sompo Japan, Japonya
'dan kardeş kulüp buldu. Siya-beyazlılar, cuma günü imzalayacakları anlaşmayla San-en Neo Phoenix
takımıyla kardeş kulüp olacak. Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp. Basketbol şubesinin sponsoru Sompo Japan Sigorta
'nın da katkılarıyla, siyah-beyazlılar Chuo Bölgesi'nin en yüksek profilli takımı San-en NeoPhoenix takımıyla kardeş kulüp olacak. 15 Mart'ta Türk Büyükelçiliği'nin Tokyo
'da bulunan ikametgahında iki kulübün yetkililerinin katılacağı ve yerel saatle 14.30'da gerçekleşecek törenle kardeşlik anlaşması hayata geçecek. Törene Japonya'nın Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçisi Hasan Murat
Meljan'ın yanı sıra Beşiktaş Kulübü
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman
ve San-en Neo Phoenix Kulübü Başkanı Kenzi Kitasato katılacak. Toplantının bitiminde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, siyah-beyazlı kulübün Uzakdoğu
projeleri ve stratejileri hakkında da bir açıklama yapacağı öğrenildi.
(Serkan
Bayar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:26 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Japonya'nın San-en NeoPhoenix Takımıyla Kardeş Kulüp Olacak
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