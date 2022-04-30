SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama

30.04.2022 19:47

Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılamaİlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - SPOR Toto Süper Lign 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor ilekarşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - SPOR Toto Süper Lign 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile

karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Ligin 35'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Siyah-beyazlı kafile, havayolu ile şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Erkilet Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar özellikle Beşiktaş Teknik Direktör Valerien Ismael'e sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş takım otobüsü meşalelerle uğurlandı. (DHA)

SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama
SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama
SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama
SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama
SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama
SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama
SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama
SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama
SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama
SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama - Son Dakika
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