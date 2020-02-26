Beşiktaş'a Larin piyangosu! Müthiş performans... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'a Larin piyangosu! Müthiş performans... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'a Larin piyangosu! Müthiş performans...

6 saat önce

Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor.

Beşiktaş'a Larin piyangosu! Müthiş performans..., System.String[]

Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.


İşin trajikomik tarafı ise siyah-beyazlılar, golcü ararken beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in Belçika'da müthiş bir performans sergilemesi...


31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak. Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi.


Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor. (Sabah)

Beşiktaş, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:58 
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