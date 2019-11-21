Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a makine gibi golcü! Andraz Sporar...
Son Dakika Spor Beşiktaş'a makine gibi golcü! Andraz Sporar... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'a makine gibi golcü! Andraz Sporar...

7 saat önce

Beşiktaş ara transferde önceliği forvete verecek.

Beşiktaş'a makine gibi golcü! Andraz Sporar..., System.String[]

Beşiktaş ara transferde önceliği forvete verecek. Abdullah Avcı'nın, "Bir hücum 1 kanat oyuncusu istiyorum" açıklamasından sonra devre arası için golcü transferine yönelen yönetim Albian Ajeti ve Michael Krmencik'in ardından listelerine bu kez Andraz Sporar'ı aldı.


2 SEZONDA TOPLAM 50 GOL ATTI


Beşiktaş'la UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 20 maçta 16 gol atmayı başardı..


3 SEZONDUR S.BRATİSLAVA'DA


Futbol hayatına Olimpija takımında başlayan Slovak oyuncu 2 sezon Basel, 1 sezon da A.Bielefeld forması giydikten sonra 3 sezondur Slovan Bratislava takımında forma giyiyor...


Beşiktaş- Denizlispor maçının perde arkasını izliyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Abdullah Avcı, Bratislava, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:21 
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