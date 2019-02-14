Beşiktaş'a Malatya'da Coşkulu Karşılama

Süper Lig'in 22'nci haftasında Yeni Malatyaspor
'a konuk olacak Beşiktaş
, karşılaşma için Malatya'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur
Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi. Siyah-Beyazlı kafiyeli Erhaç Havalimanı
'ndan kalabalık taraftar grubu karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcularla fotoğraf çektirip, forma imzalatan taraftarların ilgi odağı ise Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma
oldu. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Şenol Güneş
'e de çiçek verdi. Sonra kafiyeli taşıyan otobüs, siyah-beyazlı ekibin mücadele öncesinde kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Beşiktaş'ın Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada kadroda yer alan oyuncular şöyle: "Siyah-beyazlı kafilede Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül
, Caner Erkin
, Adriano Correia, Domagoj Vida
, Nicolas Mirin, Enzo Roco
, Gary Medel
, Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz
, Adem Ljajic
, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa
, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek
, Güven Yalçın
, Burak Yılmaz." - Malatya