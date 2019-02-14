Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Malatya'da Coşkulu Karşılama

Beşiktaş'a Malatya'da Coşkulu Karşılama

30 dakika önce

Süper Lig'in 22'nci haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma için Malatya'ya geldi.

Beşiktaş'a Malatya'da Coşkulu Karşılama, System.String[]
Süper Lig'in 22'nci haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma için Malatya'ya geldi. 

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi. Siyah-Beyazlı kafiyeli Erhaç Havalimanı'ndan kalabalık taraftar grubu karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcularla fotoğraf çektirip, forma imzalatan taraftarların ilgi odağı ise Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma oldu. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Şenol Güneş'e de çiçek verdi. Sonra kafiyeli taşıyan otobüs, siyah-beyazlı ekibin mücadele öncesinde kamp yapacağı otele doğru hareket etti. 

Beşiktaş'ın Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada kadroda yer alan oyuncular şöyle: "Siyah-beyazlı kafilede Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz." - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:38 Kaynak: DHA

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