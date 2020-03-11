Beşiktaş'a müjde; derbi hazırlıkları Dorukhan hariç, tam kadro - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'a müjde; derbi hazırlıkları Dorukhan hariç, tam kadro - Son Dakika Spor

Beşiktaş'a müjde; derbi hazırlıkları Dorukhan hariç, tam kadro

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'a müjde; derbi hazırlıkları Dorukhan hariç, tam kadro, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan Caner Erkin ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.


Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:35 Kaynak: DHA
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