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Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi - Son Dakika

Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi

16.09.2021 17:39

Siyah-Beyazlılar'da sakatlık haberleri peş peşe geliyor. Malatya maçında Vida, Teixeira ve N'Koudou'yu kayıp veren Beşiktaş'ta, Dortmund karşılaşmasında da Welinton sakatlandı. Brezilyalı stoperin uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandı.

Dortmund karşılaşmasında sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir dert daha. Alman ekibiyle oynanan maçta Welinton da sakatlandı.

Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi

"GERİLME SAPTANMIŞTIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi

15 GÜN YOK

Welinton'ın sahalardan 15 gün kadar uzak kalacağı belirtildi. Tedavi ve kondisyon süreciyle bu süre toplamda 3 haftayı bulabilir.

Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi
Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi

Sergen Yalçın, Domagoj Vida, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi - Son Dakika
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