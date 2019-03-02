Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Palabıyık, Fenerbahçe'ye Göçek Var

Beşiktaş'a Palabıyık, Fenerbahçe'ye Göçek Var

1 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ın bugün deplasmanda İM Kayserispor ile oynayacağı maçta Ali Palabıyık, Fenerbahçe'nin de sahasında Ç.Rizespor ile karşılaşacağı mücadelede Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Beşiktaş'a Palabıyık, Fenerbahçe'ye Göçek Var, System.String[]
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ın bugün deplasmanda İM Kayserispor ile oynayacağı maçta Ali Palabıyık, Fenerbahçe'nin de sahasında Ç. Rizespor ile karşılaşacağı mücadelede Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda İM Kayserispor ile karşılaşacak. Müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçın VAR'ı ise Ali Palabıyık oldu. Palabıyık'a AVAR olarak da Arda Kardeşler eşlik edecek.

FENERBAHÇE'YE HÜSEYİN GÖÇEK

Günün bir başka önemli müsabakasında da Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta Ceyhun Sesigüzel ve İsmail Çağlar Uyarcan da yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da ilk düdüğün çalacağı mücadeleye MHK tarafından Video Yardımcı Hakem olarak Hüseyin Göçek atandı. Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR merkezinde Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini ise Kerem Ersoy üstlenecek.

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel
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