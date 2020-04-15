Beşiktaş'a Perulu kanat: Andre Carrillo - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'a Perulu kanat: Andre Carrillo - Son Dakika Spor

Beşiktaş'a Perulu kanat: Andre Carrillo

6 saat önce

Beşiktaş yönetimi mali sıkıntılardan dolayı transfer konusunda yavaş hareket etse de, menajerler ise boş durmuyor.

Beşiktaş'a Perulu kanat: Andre Carrillo, System.String[]

Beşiktaş yönetimi mali sıkıntılardan dolayı transfer konusunda yavaş hareket etse de, menajerler ise boş durmuyor. Siyah beyazlılara Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi... Suudi Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı, Al Hilal tüm futbolculara uyguladı. 2019 sezonu sonunda Benfica'dan transfer edilen Andre Carrillo'ya da, maaşında yüzde 50 indirim yapılacağı bilgisi verildi. Hali hazırda 7 milyon euro kazanan Perulu oyuncu, 3.5 milyon euro'ya Suudi Arabistan'da oynamayacağını sözleşmesinin feshedilmesini istedi


2.5 MİLYON EURO İSTEDİ


Carillo'nun menajeri ise aralarında Beşiktaş'ın da olduğu takımlara, oyuncusunun yılda 2.5 milyon euro'luk sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu mesajını gönderdi. Siyahbeyazlı yönetim bu rakamın kendileri için yüksek olduğu yanıtını verse de konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti. Tecrübeli teknik adam da scout ekibinden 28 yaşındaki Perulu oyuncu için araştırma yapılmasını istedi. Eğer Carrillo için Sergen Yalçın'ın istediği yönde bir rapor gelirse, yönetimin oyuncunun menajeriyle rakam için pazarlığa oturması bekleniyor.


303 MAÇTA 96 GOLE KATKI YAPTI


Carrıllo, kariyeri boyuncu 303 resmi maça çıktı. Bu periyotta 36 gol atıp, 60 da asist yaparak toplamda 96 gole direkt olarak katkıda bulunmayı başardı.


BENFICA FORMASIYLA 16 GOLÜ VAR


28 yaşındaki kanat oyuncusu Andre Carillo, kulüp kariyerindeki en çok golü (16) Benfica forması giyerken kaydetti. Carrillo, Al Hilal'de 12, SL Benfica ve Alianza Lima'da 3'er, Watford'da da 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.


TOPLAM 5 KEZ SAKATLIK YAŞADI


Tecrübeli oyuncunun sakatlık geçmişi de fazla kabarık değil. Andre Carrillo, 2017-18 sezonunda diz sakatlığı nedeniyle sadece 2 maçta formasından uzak kaldı. 28 yaşındaki yıldız bugüne kadar toplam 5 kez sakatlık yaşarken, bu periyotta sadece 8 maçta forma giyemedi.



Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Al Hilal, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:16 

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