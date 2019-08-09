Beşiktaş'a Portekizli sol bek
1 saat önce
Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp, Portekizli futbolcusu Pedro Rebocho'nun Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:22 Kaynak: AA
İkinci Futbol
Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp
, Portekizli futbolcusu Pedro Rebocho'nun Beşiktaş
'a kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonuyla siyah-beyazlı ekibe kiralandığı belirtildi.
Rebocho, bu sezon 2 haftası geride kalan Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekiz ekibi Benfica
'nın altyapısından yetişen Pedro Rebocho, 2017-2018 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu.
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