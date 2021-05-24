Chelsea'nin Premier Ligi 4. sırada bitirmesinin ardından Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması kesinleşti. 3. ya da 4. torbada yer alması beklenen siyah-beyazlıları dev rakipler bekliyor. Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a kaybetmesi de Beşiktaş'ın 3. torbada olma ihtimalini artıracak.
1. Torba: Lille, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Inter, Sporting, Zenit
2. Torba: Real Madrid, Juventus, Barcelona, Juventus, Liverpool, Sevilla
Manchester United ve Chelsea'nin torbaları ise Avrupa Ligi finalinden sonra netlik kazanacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu - Son Dakika Spor