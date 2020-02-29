Beşiktaş'a Sergen Yalçın dopingi

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ve 18. hafta sonunda Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasına yardımcı antrenör Şenol Fidan ile çıkmıştı.



Beşiktaş, 20. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla göreve başlayan teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde daha başarılı bir görüntü çizdi.



Gol ortalaması yükseldi



Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde hücumda daha iyi bir görüntü ortaya koydu.



Ligin 19 haftalık bölümünde 29 gol kaydeden Beşiktaş, maç başına 1,52 skor ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde ise çıktığı 5 maçta 9 golle ortalamasını 1,8 olarak gerçekleştirdi.



Savunma oturuyor



Beşiktaş, Yalçın döneminde savunmasını oturtmaya başladı.



Süper Lig'deki 19 karşılaşmasında kalesinde 26 gol gören siyah-beyazlılar, maç başına 1,36 gol yeme ortalaması yakaladı.



Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 5 maçta 5 gol yiyen Beşiktaş'ın, yeni dönemdeki ortalaması 1'e düştü.



Puan ortalamasını yükseltiyor



Siyah-beyazlı takım, Yalçın liderliğinde puan ortalamasını yükseltti.



İlk 19 maçında 30 puan elde eden Beşiktaş, 1,57 ortalama tutturdu. Yalçın yönetimindeki 5 müsabakada 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, bu dönemde ortalamasını 2'ye çıkardı.



Galibiyet yüzdesi daha iyi



Beşiktaş, Yalçın yönetiminde galibiyet yüzdesinde daha başarılı oldu.



Sezonun 19 maçlık bölümünde 9 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, yüzde 47,3 oran yakaladı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde ise 5 maçta 3 galibiyetle yüzde 60'lık kazanma oranı elde etti.



İlk yarıya göre daha iyi performans gösterdi



İlk yarıda Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 5 puan toplayabilen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu rakipleriyle yaptığı maçlardan 10 puan çıkardı.



Siyah-beyazlı ekip, söz konusu rakipleriyle ilk yarıda yaptığı maçlarda sadece Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenmişti. Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan Beşiktaş, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olmuştu.



Beşiktaş, ikinci yarıda bu takımlarla oynadığı maçlarda Çaykur Rizespor'a 2-1, Gaziantep FK'ye 3-0 ve Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kaldı.



