Beşiktaş'a sözleşmesini fesheden Karius'a şok! Transferi...

Spor Arena Dış Haber | Bir süredir Loris Karius ile ilgilenen Hertha Berlin, başarılı kaleciden vazgeçti.



Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesini tek taraflı olan fesh eden Loris Karius'un adı bir süredir Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'le geçiyordu.



Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki kaleci bir süredir Hertha'nın kaleci antrenörü Zsolt Petry ile telefon görüşmeleri yapıyordu ancak bu transferde bir ilerleme kaydedilmedi. Kicker'in haberine göre Hertha, Karius'a teklif götürmeyi düşünmüyor.



