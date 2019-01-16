Beşiktaş'a Taraftar Morali
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, takıma moral ve destek vermek için tesislere ziyaret gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş
'ta siyah-beyazlı taraftarlar, takıma moral ve destek vermek için tesislere ziyaret gerçekleştirdi.
Süper Lig'de cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'a taraftar moral ziyaretinde bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
ve futbolculara çiçek veren taraftarlar, ikinci yarı öncesi takıma destek mesajları verdi. Futbol
takımı ve taraftarın buluşmasında Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner
ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı
da yer aldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
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