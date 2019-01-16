Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Taraftar Morali

Beşiktaş'a Taraftar Morali

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, takıma moral ve destek vermek için tesislere ziyaret gerçekleştirdi.

Beşiktaş'a Taraftar Morali, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, takıma moral ve destek vermek için tesislere ziyaret gerçekleştirdi.

Süper Lig'de cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'a taraftar moral ziyaretinde bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara çiçek veren taraftarlar, ikinci yarı öncesi takıma destek mesajları verdi.

Futbol takımı ve taraftarın buluşmasında Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı da yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Spor
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