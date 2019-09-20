Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a teklif edilen Moha'yı Abdullah Avcı istememiş
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Beşiktaş'a teklif edilen Moha'yı Abdullah Avcı istememiş

28 dakika önce

Beşiktaş, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2'lik skorla boyun eğdi.

Beşiktaş'a teklif edilen Moha'yı Abdullah Avcı istememiş, System.String[]

Beşiktaş, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2'lik skorla boyun eğdi.


Slovak ekibinin en tehlikeli oyuncularından olan ve Kartal'a da bir gol kaydeden Moha konusunda ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı.


AVCI 'YETERSİZ' RAPORU VERDİ


Asist Analiz'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki Faslı oyuncunun menajerinin transfer sezonunda Moha'yı Beşiktaş'a önerdiği ancak siyah beyazlı ekibin bu öneriyi reddettiği ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın Moha için 'Yetersiz' raporu verdiği ve transferi istemediği kaydedildi.


Şu anda Slovan Bratislava'da yıllık 225 bin Dolar'a oynayan Moha, sol ve sağ kanatta forma giyebiliyor.


Moha, bu sezon Slovan Bratislava formasıyla 15 maça çıkıp 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Abdullah Avcı, Bratislava, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:15 
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