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Beşiktaş'a tepkili karşılama

33 dakika önce

Yönetim ve Avcı istifaya davet edildiSergen Yalçın tezahüratlarıAvcı ve Kavalcı birlikte ayrıldıOlgucan KALKAN / - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.

Beşiktaş'a tepkili karşılama, System.String[]
Yönetim ve Avcı istifaya davet edildi
Sergen Yalçın tezahüratları
Avcı ve Kavalcı birlikte ayrıldı

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.
Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.
AVCI VE KAVALCI BİRLİKTE AYRILDI
Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takımın havalimanına gelişi
Kafilenin havalimanından ayrılışı
Taraftarların tezahüratları
Genel detaylar


Trabzonspor, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
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