Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Yağmur Engeli

Beşiktaş'a Yağmur Engeli

38 dakika önce

Sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için bugün Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını sahada yapamadı.

Beşiktaş'a Yağmur Engeli, System.String[]
Sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için bugün Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını sahada yapamadı. Siyah-beyazlılar, yoğun yağmur nedeniyle salonda çalıştı.

İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını sahada gerçekleştiremedi. İdman öncesinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle, idman salona alınırken, futbolcular burada kondisyon çalıştı. Beşiktaş, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:57 Kaynak: İHA

Antalya, Beşiktaş, Spor
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