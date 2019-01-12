Beşiktaş'a Yağmur Engeli

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Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti

Beşiktaş'ın Greuther Fürth ile Oynayacağı Hazırlık Maçı Yoğun Yağmur Yağışı Nedeniyle İptal Edildi

Fenerbahçe, Zarar Ettiği Gerekçesiyle Fenerium Mağazalarını Bir Bir Kapatıyor!