Beşiktaş'a Yağmur Engeli
1 saat önce
Siyah-beyazlıların hazırlık maçı şiddetli yağış nedeniyle iptal edildiANTALYA / DHABeşiktaş'ın Antalya kampında Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı şiddetli yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi.
Siyah-beyazlıların hazırlık maçı şiddetli yağış nedeniyle iptal edildi
ANTALYA/ DHA Beşiktaş
'ın Antalya
kampında Greuther Fürth
ile oynayacağı hazırlık maçı şiddetli yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15: 00'te oynanacak Beşiktaş - Greuther Fürth hazırlık maçı hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:35 Kaynak: DHA
Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti
Barcelona Kulübü, Sosyal Medyadan Şenol Güneş'in Messi Sözlerine Cevap Verdi
Beşiktaş'ın Greuther Fürth ile Oynayacağı Hazırlık Maçı Yoğun Yağmur Yağışı Nedeniyle İptal Edildi
Fenerbahçe, Zarar Ettiği Gerekçesiyle Fenerium Mağazalarını Bir Bir Kapatıyor!