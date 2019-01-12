Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Yağmur Engeli

Beşiktaş'a Yağmur Engeli

1 saat önce

Siyah-beyazlıların hazırlık maçı şiddetli yağış nedeniyle iptal edildiANTALYA / DHABeşiktaş'ın Antalya kampında Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı şiddetli yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş'a Yağmur Engeli, System.String[]
Siyah-beyazlıların hazırlık maçı şiddetli yağış nedeniyle iptal edildi

ANTALYA/ DHA

Beşiktaş'ın Antalya kampında Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı şiddetli yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15: 00'te oynanacak Beşiktaş - Greuther Fürth hazırlık maçı hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:35 Kaynak: DHA

DHA, Antalya, SpVgg Greuther Fürth, Beşiktaş, Spor
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