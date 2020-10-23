Beşiktaş, ABD'li basketbolcu James Blackmon'u kadrosuna kattı
23.10.2020 17:27
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard James Blackmon'u kadrosuna kattı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard James Blackmon'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Blackmon, son olarak İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'da forma giymişti.
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