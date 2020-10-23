Beşiktaş, ABD'li basketbolcu James Blackmon'u kadrosuna kattı - Son Dakika

Beşiktaş, ABD'li basketbolcu James Blackmon'u kadrosuna kattı

23.10.2020 17:27
Beşiktaş, ABD'li basketbolcu James Blackmon'u kadrosuna kattı, System.String[]

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard James Blackmon'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard James Blackmon'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Blackmon, son olarak İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'da forma giymişti.

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Beşiktaş, Erkek, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, ABD'li basketbolcu James Blackmon'u kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

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