Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı
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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı

30 dakika önce

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı, System.String[]
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş sonrası takımı Abdullah Avcı'ya emanet etti. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş'a Hoş Geldin Abdullah Avcı

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:16 Kaynak: İHA
Futbol, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor
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