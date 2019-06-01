Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı
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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı

31 dakika önce

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı, System.String[]
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş sonrası takımı Abdullah Avcı'ya emanet etti. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİN ABDULLAH AVCI Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Futbol, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Güncel
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