Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı
31 dakika önce
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
, Abdullah Avcı
ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş
sonrası takımı Abdullah Avcı'ya emanet etti. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİN ABDULLAH AVCI Futbol
A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."
(İHA)
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