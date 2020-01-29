Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yolların ayrıldığını duyurduğu Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini de TFF'ye resmen iletti. Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirmesi bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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