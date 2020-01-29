Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yolların ayrıldığını duyurduğu Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini de TFF'ye resmen iletti. Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın 'ı teknik direktörlüğe getirmesi bekleniyor.

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